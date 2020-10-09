Son dakika haberleri: Korona virüsü yenen doktor: "İlk defa ölümü hissettim" - Son Dakika

Korona virüsü yenen doktor: "İlk defa ölümü hissettim"

TOKAT - Tokat'ta korona virüsü yenerek tekrar görevine başlayan Uzm. Dr. Mustafa Demir, yaşadığı ölüm korkusunu dile getirerek "Ben bu güne kadar çok hastalık yasamışımdır ama ilk defa ölümü hissettiğim hastalık bu oldu. Gerçekten bu işin şakası yok" dedi.

Tokat Devlet Hastanesinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Nefroloji Uzm. Dr. Mustafa Demir, birkaç gün geçmeyen halsizlik ve vücut ağrıları belirtileri ile hastanenin pandemi polikliniğine başvurdu. Demir'in Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası evinde tedavisine başlandı. 14 gün boyunca ilaç tedavisi gören Demir, kendisini çocuklarından ve eşinden izole etti. Karantina süresinin dolmasının ardından son yaptırdığı testi negatif çıkan Dr. Demir, görevine yeniden döndü. Tedavi gördüğü süre içinde yaşadıklarını dile getiren Demir, belirtilerin halsizlik ve vücut ağrıları olarak başladığını kaydetti.

"Ağrılar dayanılmaz şekilde oluyordu"

Mevsimsel bir rahatsızlık olabileceğini düşünerek bir iki günlük takibin ardından bu ağrıların geçmemesi üzerine hastanede test yaptırdığını belirten Demir, "Test sonucum pozitifi çıktıktan sonra asıl sıkıntılar başladı. Ateş, genel vücut ağrısı, göz kapaklarımdan itibaren tüm vücudumda ağrı vardı. Bu ağrılar dayanılmaz şekilde oluyordu. Ateşim olduğu zaman kendimi kontrol edemiyordum. Ateşle birlikte titreme oluyordu. Bu şekilde devam eden hastalık benim için yıpratıcı geçti. Sevdiklerinizden uzak kalıyorsunuz, onlar bulaştırma korkusu oluyor. Beni çok seven kızıma günlerce sarılamadım" dedi.

"İlk defa ölümü hissettiğim hastalık bu oldu"

Evde geçirdiği korku dolu günleri dile getiren Demir, "Bu süreçte yediklerinizden içtiklerinizden tat alamıyorsunuz. Hayattan tat alamıyorsunuz, uykunuzdan bir şey anlamıyorsunuz. Sadece aklınıza ölüm bir şekilde geliyor. Rahat nefes alabiliyormuyum? diye sürekli bir ölüm korkusu kafanızda duruyor. Ben bu güne kadar çok hastalık yasamışımdır ama ilk defa ölümü hissettiğim hastalık bu oldu. Gerçekten bu işin şakası yok. Diğer hastalıklara benzemiyor" diye konuştu.

Vatandaşları uyardı

Vatandaşları hastalığa karşı daha duyarlı olmaya davet eden Demir, "İnsanlara tavsiyem bu hastalığın şakası yok. Bu ciddi bir hastalık. Dışarıya çıktığımızda maske takmadan sosyal mesafeye dikkat etmeden bir arada oturup kalkıyorlar, bu korkunç bir şey. İnsanlar farkında değiller ama en yakınındaki sevdiklerine bu hastalığı bulaştırabilirler" ifadelerini kullandı.

Hastalığa tekrar yakalanma riski var

Demir, kendisini yeninden doğmuş gibi hissettiğini ifade ederek açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ben bu hastalığa yakalandım kurtuldum diye bir şey yok. Bu hastalığa tekrar yakalanabilme ihtimali var. O nedenle önlemlere herkesin devam etmesi gerekir diye düşünüyor"