Son dakika haberi! Korona virüsüne karşı işe bisikletle gidip geliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Korona virüsüne karşı işe bisikletle gidip geliyor

Son dakika haberine göre Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar yeni normalde ulaşımda 'güven' arayışına girdi.

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar yeni normalde ulaşımda 'güven' arayışına girdi. Fatih Tepesoy da her gün Bostancı'da bulunan işine bisiklet ile gidip geliyor. Bisiklet yolculuğu havadan görüntülendi

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Yazılım uzmanı Fatih Tepesoy'un bir süre önce korona virüsüne karşı toplu taşımanın riskli olması sebebiyle zaman zaman ulaşımda tercih ettiği bisiklet kullanma alışkanlığı tutkuya dönüştü. Kendisi için vazgeçilmez olan bisikletiyle şehirde gezip hem sağlıklı yaşama dikkati çekmeyi hem de İstanbullulara örnek olmayı hedefleyen Tepesoy, artık iş yerine de bisiklet ile gidiyor. Her gün evinden iş yerine kadar pedal çeviren Tepesoy'un normal araç ve toplu taşıma yerine bisiklet tercihinde bulunması iş arkadaşlarının takdirini topluyor.


"Bisiklet sürmek bir tutkuya dönüştü"


Bisiklet sürmeye başlangıç hikayesini anlatan Fatih Tepesoy, "2015 yılında kuzenimle birlikte bisiklet almıştık. O zamanlar sadece sahile gidip arabayla oraya taşıyıp orada sürüyorduk, bir hafta sonu eğlencesiydi ama sonraları sürdükçe sevdim, sevdikçe daha çok sürdüm. Hayatımın içinde yer vermeye başladım. Bisikletle işe gidip gelmeye başladım. Günlük işlerimi halletmeye başladım. Trafikte bisiklet kullanmak ne çok zor ne de çok kolay. Motosiklet kullananlar belki bilebilirler, motosikletten daha kolay arabadan biraz daha zor diyebilirim. Bu zamanda oluşan tecrübem ile genel olarak sürücüler saygılı tabii ki arada saygısız olanlar da var yol vermemeye çalışanlar kenara sıkıştıranlar ama ben çok ciddi zorluklar çektim, çok zorlanıyorum diyemem siz bir araç gibi davranırsanız eğer bisikleti trafik kurallarına uyarsanız genelde arabalar da size uyum sağlıyor" diye konuştu.


"Pandemi sürecinde bisiklet sizin makam aracınız oluyor"


Pandemi sürecinde bisiklet sürmenin faydalı olduğunu belirten Tepesoy, "Bir yerlere illaki gidip gelmemiz gerekiyor. Bu dönemde aracım da yok ama bisiklet inanın bu pandemi sürecinde beni bir sefer olsun toplu taşımaya bindirmeye mecbur bırakmadan her yere gidip gelmemi sağladı. Biliyorsunuz pandemi sürecinde zaten belli bir mesafe dikkat etmemiz lazım. Bisiklet sizin makam aracınız istediğiniz yere gidip gelebilirsiniz. Bizim ev ile iş yeri arası 7 kilometre sürüyor arabayla gittiğimde orada park yerini bulmak da dahil en az yarım saat en fazla kırk beş dakika sürüyor ama yani mesafe çok kısa burası İstanbul biliyorsunuz. Bisikletimle gittiğimde 20 dakikada masamda oluyorum. Park yeri derdi yok aynı genel müdürümüz gibi ben de otoparka arabayı sokabiliyorum" şeklinde konuştu.


"Bisiklet iş hayatına pozitif bir enerji yansıtıyor"


Bisiklet sürmenin iş hayatına pozitif bir enerji yansıttığını belirten Tepesoy, "İş yerinde arkadaşlar şunu fark ettiler ben işe bisiklet ile gidip gelmeye başladıktan sonra, 'Fatih sen sabahları daha mutlusun, daha güler yüzlüsün böyle nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun' dediler. Daha sonra bisiklet olduğunu ben de anladım. Mutlu olmamın sebebi şuymuş kaslar çalıştığında mutluluk hormonları serotonin ve endokrin salgılanmaya başlıyor, en büyük kas kütlemiz de bacaklarımızda biliyorsunuz, bisiklet sürmeye başladığınızda mutlu oluyorsunuz mutluluk hormonlarıyla mutlu oluyorsunuz daha iyi hissediyorsunuz" diye konuştu.


Öte yandan, Tepesoy'un bisiklet yolculuğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Fatih, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Korona virüsüne karşı işe bisikletle gidip geliyor - Son Dakika
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