Son dakika haberi! Koronadan böyle korundu, bir bakan bir daha baktı - Son Dakika

Yozgat'ta kendisine özel tasarladığı ilginç maskesiyle korona virüsünden korunduğunu söyleyen vatandaşı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir vatandaş Covid-19 virüsünden korunmak için ilginç yüz maskesi tasarladı. Vatandaş şaşırtıcı maskesiyle ilçe halkının da dikkatini çekti. Vatandaş çoğunlukla evde kaldığını ve çarşıya çıkarken kendisine özel yaptığı maskesini takarak koronadan korunmaya çalıştığını söyledi. Vatandaş, "İnsanların çoğu gereksiz yere işi olmadığı hallerde dahi çarşıda, pazarda dolaşıyor. Bizler bu korona belasından kurtulmak için önlem almalıyız, kendimizi ve ailemizi tüm toplumu korumak için mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak olmalı ve dışarı çıkarken de mutlaka mesafeye uymalı ve maskemizi takmalıyız. Ben kendimce daha iyi izole olacağımı düşünerek böyle bir çare buldum ve kendime bu yüz maskesini yaparak koronadan bir kat daha fazla korunuyorum" dedi. - YOZGAT