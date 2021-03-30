Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi - Son Dakika

Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi

30.03.2021 13:02
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Nüfusa oranla korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı en yüksek il olan Samsun'a, İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'dan 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi yapıldı.

Nüfusa oranla korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı en yüksek il olan Samsun'a, İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'dan 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi yapıldı. Polisleri denetleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak" dedi.

Korona virüsünün zirve yaptığı Samsun'da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı. Daha önce Mecidiye Caddesi'nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması, İstiklal Caddesi'nde de dün başladı. Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun'a Ankara ve İstanbul'dan takviye polis ekipleri geldi. İstiklal Caddesi, Mecidiye Caddesi'nde olduğu gibi bariyerle çevrildi. Samsun polisi ve gelen hazır kuvvet ekipleri caddeyi tamamen kontrol altına aldı. Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu sorumaya başlandı. Bazı ara sokaklarda denetimlerin araçlar üzerinde de gerçekleştirildiği görüldü. Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Samsun'da polis teyakkuza geçti.

"Bakanımızın talimatıyla 209 hazır kuvvet polisi Samsun'a geldi"

Samsun'a gelen hazır kuvvet polisleri ve ek takviye personelleri hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun ilimizde korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Topyekun bir denetim ve çalışma faaliyetimiz var. Bu manada kolluk kuvvetlerimize destek olmasıyla amacıyla bakanımızın talimatıyla 189 erkek ve 20 kadın olmak üzere toplam 209 hazır kuvvet polisi buraya geldi. Şu anda 27'si Çarşamba ilçesinde, 27'si Bafra ilçesinde, kalanlar da merkezde olmak üzere ilimizin ana arterlerinde HES kodu uygulaması ve genel denetimlerine devam ediyorlar. İnşallah bu vesile ile ilimizin durumunu daha bir stabil hale getireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Burada halkımızın desteği çok önemli. Özellikle dün yine vardı. Maalesef 10'un üzerinde kişi yine pozitif olmasına rağmen dışarıda geziyordu. Bu konuda değerli vatandaşlarımızın duyarlılıklarını bekliyorum. Samsun olarak bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışmalarına güzel bir şekilde devam ediyorlar. Daha çok uyarıcı, rehberlik edici ve HES kodu denetimlerine ağırlık veriyoruz. Kesinlikle pozitif ve temaslı olanlar sakın karantinada bulundukları yerlerden çıkmasınlar. Bunu özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

"Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak"

Vali Dağlı, İstiklal Caddesi'nde görev yapan hazır kuvvet polislerini denetledi. Vali Dağlı burada basın mensuplarına, "Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak" açıklamasında bulundu.

1620 personel ile Kovid-19 ile etkin mücadele

Öte yandan konu hakkında Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 denetim ve tedbirleri kapsamında ilimizde alınan kararlara uyulup uyulmadığından denetlenmesi; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde HES kodu sorgulaması yapılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uymayanların ikaz edilmesi, toplum sağlığının korunması, pandemi ile etkin olarak mücadele edilebilmesi, halkın güvenlik içinde yaşadığı duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Emniyet Genel Müdürlüğünden ilimize 189 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 209 takviye personel görevlendirilmesi yapılmıştır. İlimizde bugüne kadar alınan tedbirlere ilaveten takviye edilen personelle birlikte, Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce toplam 59 bölgede 1620 personelle Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Vatandaşlar da denetimlerin artırılmasını olumlu bulduklarını ancak biraz geç kalındığını dile getirdiler. - SAMSUN

Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi
Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor
Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak Facebook ve Google, interneti hızlandırmak için deniz altı kablo yatırımı yapacak         
13:49
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı         
13:28
Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek         
13:17
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il         
12:26
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım         
10:43
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 14:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei