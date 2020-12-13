Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı - Son Dakika

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı

13.12.2020 09:16
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı, System.String[]

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse: Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştıADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, klinik çalışmaların yürütüldüğü Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı hakkında halk arasında konuşulan...

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse: Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, klinik çalışmaların yürütüldüğü Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı hakkında halk arasında konuşulan 'DNA kopyalama, kısırlaştırma vb.' konuların tamamen komplo teorisi olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınından kurtulmanın tek yolunun aşı olmaktan geçtiğini ifade eden Köse, bu tip inaktif aşıların daha önce hayvanlar üzerinde kullanıldığını kaydetti. Tavuklarda görülen, koronavirüs ailesinden olan bir virüse karşı da benzer aşı kullanıldığını ve başarı sağlandığını belirten Köse, "Bu aşılar virüsü ekarte edecek aşılardır. Denemeleri sürüyor. Biz bu tip aşıları çeşitli hayvanlar üzerinde kullandık. Çin'den gelecek olan aşı da yine aynı teknikle üretilmiş bir aşıdır. Gereken testler yapıldıktan sonra aşılama başlayınca eminim ki bağışıklık kazanılacaktır" dedi.Koronavirüs salgının etkileri tüm dünyada sürerken birçok ülkede de aşı çalışmaları hız kazandı. Türkiye'de bir yandan yerli aşı çalışmaları devam ederken bir yandan da Çin'de Sinovac firması tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı da ülkeye getirilerek klinik deneylere başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısı sonrası söz konusu aşıdan 50 milyon doz alım için sözleşme imzalandığını açıkladı. Aşı çalışmaları devam ederken halk arasında bazı panik yaratan komplo teorileri de ortaya atıldı. Özellikle mRNA aşılarıyla insan DNA'sının kopyalanacağı ya da aşı olanın kısırlaşmış olacağı söylentileri bazı insanlarda korku yarattı. Benzer tekniklerle üretilen inaktif aşıların yıllardan beri çeşitli virüslere karşı hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde kullanıldığına dikkat çeken Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, aşı hakkında öne atılan komplo teorilerinin tamamının yersiz olduğunu ifade etti.'BAŞARILI ÖRNEKLERİ ORTADA'

Koronavirüs salgınından kurtulmanın tek yolunun aşı olmaktan geçtiğini ifade eden Köse, bu tip inaktif aşıların daha önce hayvanlar üzerinde kullanıldığını kaydetti. Tavuklarda görülen, koronavirüs ailesinden olan bir virüse karşı da benzer aşı kullanıldığını ve başarı sağlandığını belirten Köse, "Bu aşılar virüsü ekarte edecek aşılardır. Denemeleri sürüyor. Biz bu tip aşıları çeşitli hayvanlar üzerinde kullandık. Çin'den gelecek olan aşı da yine aynı teknikle üretilmiş bir aşıdır. Gereken testler yapıldıktan sonra aşılama başlayınca eminim ki bağışıklık kazanılacaktır. Komplo teorileri tamamen boştur. Kısırlaşma ya da DNA kopyalama düşüncesi bilimle uyuşmaz. Aşının şu an için tek dezavantajı var o da ne kadar süre bağışıklık sağlayacağını öngörememektir. Bu da yapılan denemelerle birlikte zamanla ortaya çıkacaktır. Aşıdan korkmayıp bu virüsle mücadelemizi sürdürmeliyiz" diye konuştu.


Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Adana, Dna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı - Son Dakika


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