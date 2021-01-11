Koronavirüs aşısının yaz tatili planlarına etkisi - Son Dakika

Koronavirüs aşısının yaz tatili planlarına etkisi

11.01.2021 14:00
Koronavirüs aşısının yaz tatili planlarına etkisi, System.String[]

Yapılan araştırmada Covid-19 aşısının vatandaşların yaz tatili planlamalarına etkisi mercek altına alındı.

Yapılan araştırmada Covid-19 aşısının vatandaşların yaz tatili planlamalarına etkisi mercek altına alındı.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması'nın 38'inci dönem verileriyle; Covid 19 aşısının, vatandaşın yaz tatili planlamalarına etkisi, seyahat ve konaklama süreçlerinde sağlıkları ile ilgili kaygıları ve kısıtlamaların arttırılması ile toplumda zorunlu olmayan ihtiyaçlar dışında sokağa çıkıp- çıkmama eğilimi mercek altına alındı.

VATANDAŞLARIN 3'TE 1'İ BU YAZ DÖNEMİNDE TATİL YAPMAYI PLANLIYOR

Araştırmada vatandaşlara yaz dönemi için bir tatil planları olup olmadığını sorulduğunda, vatandaşların 3'te 1'i (yüzde 31) tatil yapmayı planladıklarını söylerken, diğer üçte birlik kesim (yüzde 32) bu sene tatil yapmayacağını belirtti. Toplumun geri kalanın ise (yüzde 37) bu sene yaz dönemi için tatil planlarını henüz netleştirmediği görüldü. Salgının bu planlar üzerinde etkisi olduğunu kuvvetle söylemek mümkün.

KORONAVİRÜS AŞISI HENÜZ YAZ TATİLİ PLANLARI ÜZERİNDE ETKİLİ DEĞİL

Yaz tatili yapmayacağını veya henüz karar vermediğini belirten bireylere koronavirüs aşısı olmaları durumunda planlarında bir değişiklik olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Aşı olmaları durumunda tatil yapacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 12 ile kısıtlı kalırken, yüzde 54 halen bu konuda kararsız hissettiğini ifade etti. Aşının salgın üzerindeki etkilerini henüz deneyimlemediğimiz için aşı, bireylerin yakın gelecek planları üzerinde henüz etkili görünmüyor. Ancak; önümüzdeki dönemde aşı yapılan kişi sayısı arttıkça bu konuda toplumun görüşleri de değişebilir.

ÇOĞUNLUK, UÇAKLA SEYAHAT VE OTEL GİBİ TESİSLERDE KONAKLAMANIN SAĞLIKLARI ÜZERİNDE CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada bireylere bugünlerde çeşitli aktivitelerin sağlıkları üzerinde ne kadar risk oluşturduğu soruldu. Seyahatle ilgili verilen cevaplara bakıldığında, uçakla seyahat etmenin, özellikle yurtdışı uçuşların sağlık üzerinde ciddi risk oluşturduğu görüşü hakim. Her ne kadar uçuşlarda koronavirüse karşı alınan önlemler kamuoyuyla paylaşılıyor olsa da, genel kamuoyunun bu konuda ciddi endişe taşıdığı görülüyor. Benzer şekilde bir tesiste konaklamak da bugünlerde ciddi risk teşkil eden bir faaliyet olarak algılanıyor.

18 yaş ve üzeri her 10 vatandaştan 8'i son 1 hafta içerisinde sokağa çıkmış, öte yandan zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkanların oranı düşük.

Buna göre, Kasım ayında yeni kısıtlamaların başlamasıyla beraber dışarı çıkanların oranı birkaç puan azaldı, ancak kısıtlamaların asıl etkisi toplumda zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkmama eğiliminin güçlenmesi oldu. 18 yaş ve üzeri vatandaşlar arasında son bir hafta dışarı çıktığını belirten oranı yüzde 81 iken, zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkanların oranı yüzde 31 seviyesinde kaldı. Diğer bir ifadeyle vatandaşların büyük çoğunluğu zorunlu değilse evde kalmayı tercih ediyor.

IPSOS'UN TÜRKİYE CEO'SU SİDAR GEDİK KONUYLA İLGİLİ ŞU DEĞERLENDİRMEYİ YAPTI:

"Aşı gündeme girdiğinden beri yakında hayatımızın en azından bazı normallerine yeniden kavuşmayı umut ediyoruz. Meselaözgürce sokaklara çıkmak ve seyahat edebilmek. Her 10 kişiden 8'i çeşitli mecburiyetler nedeni ile sokağa çıkarken, zorunlu olmasa bile keyif için sokağa çıkanların oranı yüzde 30'lar civarında. Geçtiğimiz aylarda toplumda yaklaşık yüzde 20'yi bulan salgını önemsemeyen, önlemleri gevşeten bir grup olduğunu da hatırlayalım. Ama yine de önemli bir kesim mecbur kalmadıkça sokağa çıkmıyor. 10 kişiden 9'u otel, pansiyon gibi tesislerde kalmayı, uçakla seyahat etmeyi tehlikeli buluyor. Tedirginlik devam ediyor, gelecek yaz için tatil planı yapanlar, yapacak olanlar ancak yüzde 30 seviyesinde. Aşı bile şu aşamada gelecek yaz tatil yapmak konusunda insanları rahatlatmıyor. Rahatlamak için biraz daha zamana ve biraz daha fazla iyi habere ihtiyacımız var".

-İHA-

Koronavirüs aşısının yaz tatili planlarına etkisi

Koronavirüs, toplum, Ipsos, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs aşısının yaz tatili planlarına etkisi - Son Dakika Ekonomi


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