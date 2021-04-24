Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış - Son Dakika

Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış

24.04.2021 09:38
Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış, System.String[]

Son dakika haber... ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Koronavirüs Çağrı Merkezi'nde, 2 ay öncesine göre günlük gelen çağrı sayısı 30 kat artarak 6-7 binlere yükseldi.

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Koronavirüs Çağrı Merkezi'nde, 2 ay öncesine göre günlük gelen çağrı sayısı 30 kat artarak 6-7 binlere yükseldi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşları hastalık hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek için kurulan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Koronavirüs Çağrı Merkezi'nde 24 saat hizmet veriliyor. Toplam 310 kişinin 3 vardiya halinde çalıştığı merkeze gelen günlük çağrı sayısı, vaka sayılarının artmasıyla birlikte yükseldi. Sadece Ankara ve ilçelerinden aranabilen çağrı merkezinde 2 ay öncesine göre çağrı sayısı günlük 30 kat artarak 6- 7 binlere yükseldi. Şubat ayının sonlarına doğru vaka sayılarındaki azalış ile birlikte günlük 200'lere kadar düşen çağrı sayısı, bu günlerde ortalama 6 binin üzerinde. Merkezde ocak ayından itibaren bugüne kadar ise toplam 250 bin çağrıya cevap verildi.

'VAKALARLA BİRLİKTE ÇAĞRILARIMIZ DA ARTTI'Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sorumlusu Dr. Deniz Çakmak, son dönemde çağrı sayısının çok arttığını belirterek, "Vakaların artışıyla birlikte çağrılarımız da arttı. 2021 yılı itibari ile şu ana kadar 250 bin çağrı aldık. Geçtiğimiz ay, yani mart ayında toplam 50 bin çağrı aldık. Bu ay biraz daha arttı. Şubat ayı sonunda gelen günlük çağrılarla şimdiki gelen çağrıları kıyaslarsak 30 katlık artış var. Bu günlerde günlük 6-7 bin civarında çağrı alıyoruz" dedi.Çakmak, kendilerini panikle arayan birçok vatandaş olduğunu bildirerek, "Eğer vakaların semptomları ağırlaştı ise ilk etapta burayı arıyorlar ve ne yapacaklarını soruyorlar. Biz de durumunu değerlendirip, eğer acilse sevkini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.'POZİTİF, EVİNE MİSAFİR KABUL EDİYOR'Dr. Çakmak, ilginç çağrılarla karşılaştıklarını da ifade ederek, "Temaslı grubuna eklenmek ya da temaslı grubundan çıkmak isteyenler arıyorlar. İş yerleri ile ilgili ihbarlar geliyor; 'iş yerinde pozitif vaka çalıştırılıyor, burada temaslı var' diye. ya da komşusu veya arkadaşını söyleyip 'Bu pozitif; ama dışarıda geziyor ya da evine misafir kabul ediyor' şeklinde ihbarlar geliyor. 'İzolasyonumu kaldırın uçağa bineceğim' şeklinde arayan oluyor. veya 'İzolasyonumu kaldırın, ben hasta değilim, test yanlış yapıldı' gibi iddialarla da arayan oluyor. Biz bunların araştırmasını yapıyoruz; çünkü hemen telefondaki beyana göre hareket edilmiyor. Vatandaşa bunun bilgilendirmesini yapıyoruz. Doğru olanı anlatıyoruz. ve gerekeni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.'KOYUNLARIMI OTLATACAĞIM'

Dr. Çakmak, kırsal kesimden de çok ilginç çağrılar aldıklarını kaydederek, "Genellikle evde izolasyonda olan vatandaşların değişik yerlere gitme talepleri oluyor. Kırsal kesimden arayanlar oluyor; 'Koyunlarımı otlatmaya gideceğim', 'Köpeklerim susuz kaldı, gezdireceğim', 'Bana izin verin, dışarı çıkacağım' diye arayanlar oluyor. Ayrıca vatandaşlarımız aşı ile ilgili de arıyor. Hangi aşıyı yaptırmak gerektiğini soruyorlar. Nerede yaptıracaklarını soruyorlar. Aşı sonrası yan etkileriyle ilgili arayan vatandaşlarımız oluyor. Onlara gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz" dedi.


Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış - Son Dakika


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