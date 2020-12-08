Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor' - Son Dakika

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular, 'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'

BÜYÜKŞEHİRLER'deki koronavirüs riskinden kaçanların nüfus artışına neden olduğu Muğla 'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs alarmı verildi. Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular, büyükşehirlerden gelenlere "Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor" uyarısında bulundu.Koronavirüs vakalarının Türkiye görülmeye başlamasıyla birlikte büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların yaz sezonunun sona ermesine rağmen kışlık evlerine dönmemesi, yazlık bölgelerin nüfusunu arttırdı. Koronavirüsten korunmak için büyükşehirden Bodrum'a yerleşen vatandaşların birçoğu kışlık evlerine dönmemesi üzerine ilçenin kış nüfusu 2 katına çıkarak 600 bine ulaştı. Kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşayan Bodrum'da koronavirüse yakalanma riski de arttı. Bodrumlular da koronavirüse yakalanma paniği başladı. Ayrıca, Bodrum Belediyesi'nde şimdiye kadar çalışan 29 belediye işçisinin koronavirüs testi pozitif çıkması ve 134 personelin de karantina altına alınmasının ardından tedirginlik daha da arttı. Bodrum'da yaşayanlar, büyük şehirlerden yazlık evlerine gelip, kalanlara isyan etti. Karavanda yaşadığını ve kalabalığına girmediğini ifade eden Tekin Çekin, " Didim 'den geliyorum. Şehir dışından gezmek için gelmek kesinlikle yasaklanmalı. İstanbul 'dan buraya veya İzmir 'e gezmek için geleler oluyor. Bunlar yasaklanmalı. Gelmeyin oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor. Virüsü bulaştırmaktan ziyade belki de kendileri virüs kapacaklar. Ben, elimden geldiğince karavanımda izole yaşamaya çalışıyorum" dedi.GÜVENSİZ YER HALİNE GELDİBodrum'un güvensiz bir yer haline geldiğini dile getiren Recep Demir de "İstanbul'dan gelen yazlıkçıların çoğu geri dönmedi. Bodrum artık güvensiz yer haline geldi. Her 50 yazlıkçıdan 20'si burada kalıyor. 'İstanbul büyükşehir güvenli değil. O nedenle yazlıkta kalıyoruz' diyorlar. Eskiden 800 TL'ye kiralık evde oturuyordum. Şimdi bin 500 TL'ye ev bulunmuyor. Bodrum, kalabalıklaştı. Bu aylarda buralar böyle kalabalık olmazdı. Daha sakin geçiyordu kış. Şu an alışılmışın aksine apartlar da dahil olmak üzere her yer şu an dolu. Hal böyle olunca tedirginliğimiz de arttı. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şeye dokunduğum zaman hemen kolonyamı sürüyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan mart ayında geldiklerini söyleyen Necla Altuner ise, "Herkes haklı. Kim nereyi kendisi için güvenli buluyorsa oraya sığınarak, virüsten korunmaya çalışıyor" dedi.