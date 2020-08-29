Son dakika haberi: Koronavirüs nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar yeni sezondan umutlu - Son Dakika

DENİZLERDE av sezonunun başlayacağı 1 Eylül öncesi balıkçıların yeni sezon hazırlığı devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle av yasağından önce erken paydos eden balıkçılar denizlerde bu yıl daha çok balık bekliyor. Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Eğer balığın üremesi iyi bir şekilde gerçekleştiyse ortam şartları da müsaitse bu sene balık daha da artacak ve balıkçı daha çok balık tutacak" diye konuştu.

Bu sene pek çok balıkçı koronavirüs salgını ve yeterli avlanma olmaması nedeniyle denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce sezonu kapatmıştı. Denizlerde 1 Eylül itibarıyla avlanma yasağı bitecek. Sarıyer'deki Rumeli Feneri Büyük Liman'da "Vira Bismillah" diyecek olan balıkçılar yeni sezon için ağlarını onararak son hazırlıklarını yapıyor. Bu yıl koronavirüs sürecinde denizlerdeki sakinlik nedeniyle geçen yıllara göre daha çok balık beklediklerini ifade eden balıkçılar en çok palamuttan umutlu.

"BANA GÖRE KORONAVİRÜSÜN DE İLACI"

Teknesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçı İbrahim Şen, "Yılın 12 ayı balık sofralardan eksik olmasın. Çünkü balık en büyük ilaç. Bana göre koronavirüsün de ilacı. En iyi, en organik besin maddesi. Bu sezon yazdan işaretler çok güzel. Hamsi, çinekop, palamut. Palamut daha çok verimli görünüyor. Keşke hepsi olsa ama palamut daha iyi. Nerede bir sakinlik varsa orada bir verim artıyor. O da balığı etkiliyor. Denizlerin sakin olması iyi bir durum. Bana göre çok faydası olacağına inanıyorum. Asıl heyecan 1 Eylül günü yaşanacak" ifadelerini kullandı.

"PALAMUDUN ÇOK OLMASINI BEKLİYORUZ"

Oğuz Kocatepe , "Umudumuz yüksek. Bu sene inşallah denizde balık olacak. Palamut ve hamsi bol olacak. Allah izin verirse bu sene daha iyi olacak. 2020-2021 balık sezonu geçen yıllara göre daha bol geçecek. Palamudun çok olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"YENİ BALIKÇILIK SEZONUNDA BEKLENTİLER YÜKSEK"Pek çok faktörün denizdeki balık miktarı ve çeşitliliğine etkisi olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, bu sezondan beklentilerin yüksek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Geçen yıl balık açısından kötü bir sezon geçirildi. Arkasından Kovid-19 salgınıyla birlikte bazı balıkçı grupları denize çıkamadılar. O yüzden yeni balıkçılık sezonunda beklentiler yüksek. Umarım bütün balıkçılar açısından balıkçılık sezonu güzel gerçekleşir. Son zamanlarda balık stoklarımızda ciddi azalmalar var. Bununla birlikte deniz kirliliğinin olması, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte bazı türlerin neslinin azaldığını ve biyoçeşitlilikte azalmalar görülüyor" ifadelerini kullandı.

"BALIKÇILIK BASKININ AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"Koronavirüs sürecinde balıkçılık baskının azaldığını ifaden eden Prof. Dr. Saadet Karakulak şöyle devam etti: "Koronavirüs sürecinde sadece endüstriyel balıkçılarımız bir ay denize çıkamadılar. 15 Nisan ve 1 Eylül tarihleri arasında genel balıkçılık sezonu yasak. Küçük ölçekli balıkçımız mağduriyet yaşadı. Onlar sokağa çıkma yasağından etkilendikleri için denize çıkamadılar. Denize çıksa bile avladığı balığı pazarlayamadıkları için ekonomik olarak mağduriyetleri var. Bunun balık stokları üzerinde baskısına baktığımızda kısmi bir etkisi oldu. Çünkü balıkçılık baskının azaldığını görüyoruz. Denizlerde biyoçeşitlilikte bir artış yaşandı. Bununla birlikte deniz memelilerinin dağılım alanları daha da genişledi. Bu da deniz trafiğinin durmasına bağlı olarak yayılım alanlarını daha da genişletti."

"BU SENE BALIK DAHA DA ARTACAK VE BALIKÇI DAHA ÇOK BALIK TUTACAK""Bizim için önemli olan palamut, lüfer, hamsi balığı var" diyen Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Hamsi balığının üremesine bu yaz nasıl etki etti. Bunları göreceğiz. Eğer sezon açıldığında tezgahlarda palamut görürsek, lüferi de aynı şekilde, çinekop, sarıkanat görürsek bu sene stoklara katılımlar olmuş, üreme olumsuz etkilenmemiş, en azından stokta bir artış var diyeceğiz. Bu da bizim balıkçılığımıza olumlu etki edecek. Ben ümitliyim. Eğer balığın üremesi iyi bir şekilde gerçekleştiyse ortam şartları da müsaitse bu sene balık daha da artacak ve balıkçı daha çok balık tutacak" şekilde konuştu.

Prof. Dr. Saadet Karakulak, yeni sezon öncesi balıkçılara kurallara uymaları yönünde çağrıda da bulundu.

- İstanbul