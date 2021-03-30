Koronavirüs salgını kütüphaneye gidenleri etkiledi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle kütüphanelere gidenlerin sayısı yarı yarıya azaldı. Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, salgın döneminde kütüphane üye sayısının artmasına karşın, ödünç verilen kitap sayısının bir önceki yıla oranla neredeyse yarı yarıya azalarak 86 bin 426'dan 44 bin 872'ye düştüğünü söyledi.

Kütüphane kullanıcı ve kitap okur sayısını artırmak için birçok projeyi hayata geçiren Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde, koronavirüs salgını süresince kütüphane kullanıcı sayısı yarı yarıya azaldı. Salgında Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kitap okumayı arttırmayı amaçlayan birçok projeye ara verildi. Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, geçen yıl mart ayından bu yana öğrencilere yönelik 'Yazarlarla Edebiyat Sohbetleri', 'Yerel Yazarlarla İmza Günü', 'Mezuniyete Mektup ve Bir Dersini de Kütüphanede Yap\