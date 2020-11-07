Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 803'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 803'e yükseldi

07.11.2020 19:13
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 803'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 139 bin 675 testten 2 bin 483 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 81 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 803'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 139 bin 675 testten 2 bin 483 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybederken, 1928 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867, toplam hasta sayısı 391 bin 739, toplam vefat sayısı 10 bin 803, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 730, toplam iyileşen hasta sayısı 336 bin 221 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 803'e yükseldi - Son Dakika


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