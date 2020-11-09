Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi

09.11.2020 20:40
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi, System.String[]

Son dakika haber... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 145 bin 411 testten 2 bin 576 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 85 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 145 bin 411 testten 2 bin 576 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 47 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, toplam hasta sayısı 396 bin 831, toplam vefat sayısı 10 bin 972, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 867, toplam iyileşen hasta sayısı 340 bin 286 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

'HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" değerlendirmesinde bulundu.


Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Son Dakika: Ermenistan'dan ateşlenen füze Rus helikopterini düşürdü: 2 mürettebat hayatını kaybetti Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı         
20:42
Donald Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı: Koronavirüs aşısı yakında geliyor Donald Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı: Koronavirüs aşısı yakında geliyor         
20:27
Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu         
20:02
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi         
19:30
İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş         
19:26
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir         
19:10
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi         
18:15
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor         
13:05
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 20:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei