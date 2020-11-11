Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 145'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 145'e yükseldi

11.11.2020 20:16
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 145'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haberler: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 145 bin 989 testten 2 bin 693 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 86 kişi ile toplam can kaybı 11 bin 145'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 145 bin 989 testten 2 bin 693 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 112 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409, toplam hasta sayısı 402 bin 053, toplam vefat sayısı 11 bin 145, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 95, toplam iyileşen hasta sayısı 344 bin 613 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'VİRÜSÜ ANCAK BİRLİKTE YENEBİLİRİZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.


Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 145'e yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 145'e yükseldi - Son Dakika


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