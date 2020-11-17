Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 704'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 156 bin 692 testte, 3 bin 819 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 103 kişi ile toplam can kaybı 11 bin 704'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 156 bin 692 testten 3 bin 819 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 103 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 688 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678, toplam hasta sayısı 421 bin 413, toplam vefat sayısı 11 bin 704, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 657, toplam iyileşen hasta sayısı 359 bin 63 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi.

'TEDBİRLERE UYMAK HEPİMİZ İÇİN ZORUNLULUK'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 3 bin 819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,