Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi

19.11.2020 19:43
Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi, System.String[]

Son dakika sağlık haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 157 bin 756 testten, 4 bin 542 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 123 kişi ile toplam can kaybı 11 bin 943'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 157 bin 756 testten 4 bin 542 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 918 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, toplam hasta sayısı 430 bin 170, toplam vefat sayısı 11 bin 943, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 850, toplam iyileşen hasta sayısı 364 bin 573 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi.

'HAYATIN HER ALANINDA ZORUNLU TEDBİRLER OLABİLİR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 4 bin 542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" değerlendirmesinde bulundu.


Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi - Son Dakika


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