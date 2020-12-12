Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 199'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 199'a yükseldi

12.12.2020 19:31
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 199'a yükseldi, System.String[]

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 189 bin 65 koronavirüs testi sonucunda vaka sayısının 29 bin 136, hasta sayısının 5 bin 203 olduğunu, 222 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 16 bin 199'a ulaştığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 189 bin 65 koronavirüs testi sonucunda vaka sayısının 29 bin 136, hasta sayısının 5 bin 203 olduğunu, 222 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 16 bin 199'a ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre bugün 189 bin 65 koronavirüs testi yapıldı. Tabloda vaka sayısı 29 bin 136, hasta sayısı 5 bin 203, vefat sayısı 222, iyileşen hasta sayısı 20 bin 191 olarak yer aldı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517, toplam hasta sayısı 1 milyon 809 bin 809, toplam vefat sayısı 16 bin 199, ağır hasta sayısı 5 bin 961, iyileşen toplam hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565 olarak yer aldı. Tabloda bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, yatak doluluk oranının yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 72.1, ventilatör doluluk oranının yüzde 41.7, ortalama temaslı tespit süresinin 10 saat, filyasyon oranının yüzde 99.9 olduğu belirtildi.Bakan Fahrettin Koca, Twitter'daki mesajında, "Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 199'a yükseldi
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 199'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 199'a yükseldi - Son Dakika


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