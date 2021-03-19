Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 864'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 864'e yükseldi

19.03.2021 19:44
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 864'e yükseldi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 187 bin 859 testte, 21 bin 30 vaka ile 934 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 87 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 864'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 187 bin 859 testte 21 bin 30 vaka, 934 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 119 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339, toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, toplam vefat sayısı 29 bin 864, toplam ağır hasta sayısı 1547, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 788 bin 757 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA, -


Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 864'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 864'e yükseldi - Son Dakika


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