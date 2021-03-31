Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 537'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 240 bin 12 testte, 39 bin 302 vaka ile 1401 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 152 kişi ile toplam can kaybı 31 bin 537'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 240 bin 12 testte 39 bin 302 vaka, 1401 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 152 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57, toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182, toplam vefat sayısı 31 bin 537, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 82, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 14 bin 226 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.