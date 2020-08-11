Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi

Son dakika güncel haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 61 bin 716 testten 1183'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 873 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 226 bin 155'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1185 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, toplam hasta sayısı 243 bin 180, toplam vefat sayısı 5 bin 873, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, ağır hasta sayısı 617, toplam iyileşen hasta sayısı 226 bin 155 oldu.

SON 3 GÜNDE, EN YÜKSEK SAYIDA HASTA GÖRÜLEN 5 İL

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" değerlendirmesinde bulundu.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 20:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi - Son Dakika
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