Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 895'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 107 bin 702 testten 1512'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 58 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 895 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 255 bin 407'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 107 bin 702 test yapıldı, 1512 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 58 kişi hayatını kaybederken, 1219 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, toplam hasta sayısı 286 bin 455, toplam vefat sayısı 6 bin 895, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 1209, toplam iyileşen hasta sayısı 255 bin 407 oldu.

'AKTİF HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 42'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.