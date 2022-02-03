Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 107 bin 530 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 107 bin 530 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 455 bin 463 testte 107 bin 530 vaka tespit edildi. 233 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 14 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 455 bin 463 testte 107 bin 530 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 14 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,58, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 464 bin 203, 2'nci dozda 52 milyon 464 bin 47 ve 3'üncü dozda 25 milyon 331 bin 867 olmak üzere toplam 142 milyon 522 bin 697 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'SALGIN YERİNE GELECEĞE ODAKLANMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2- 3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,