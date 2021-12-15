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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu

15.12.2021 20:19
Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 325 testte 19 bin 872 vaka tespit edildi. 193 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 325 testte 19 bin 872 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,22 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 588 bin 506, 2'nci dozda 51 milyon 36 bin 485 ve 3'üncü dozda 12 milyon 771 bin 663 olmak üzere toplam 122 milyon 32 bin 127 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'HAYATI DESTEKLEMEK İÇİN EKSİK AŞILARINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşının sonuçlarını biliyoruz. Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili, değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun" dedi.

ANKARA, -


Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu - Son Dakika
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