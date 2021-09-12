Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 352 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 310 bin 546 testte 21 bin 352 vaka tespit edildi. 243 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 616 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 310 bin 546 testte 21 bin 352 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 616 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 83,03, 2'nci doz ortalaması yüzde 64,94 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 51 milyon 536 bin 13, 2'nci dozda 40 milyon 305 bin 712 ve 3'üncü dozda 9 milyon 413 bin 573 olmak üzere toplam 101 milyon 748 bin 658 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Antalya ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane Bayburt ve Elazığ oldu.'BU VAKALARA 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' İHMALI YOL AÇIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı: 21 bin 352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" dedi.