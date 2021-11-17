Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 867 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 867 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 784 testte 23 bin 867 vaka tespit edildi. 229 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 543 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 784 testte 23 bin 867 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 543 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,30 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 939 bin 336, 2'nci dozda 49 milyon 842 bin 72 ve 3'üncü dozda 11 milyon 774 bin 510 olmak üzere toplam 118 milyon 883 bin 70 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'TEDBİR, GEREKLİ YERDE ALINMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış, tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım" dedi.

Haber: ANKARA,