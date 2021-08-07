Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 100 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 100 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 246 bin 37 testte 25 bin 100 vaka tespit edildi. 112 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 246 bin 37 testte 25 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 67,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 46,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 682 bin 97, 2'nci dozda 28 milyon 678 bin 592 ve 3'üncü dozda 5 milyon 496 bin 567 olmak üzere toplam 75 milyon 857 bin 256 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır Mardin ve Şanlıurfa oldu.'HAFTA SONUNA RAĞMEN YÜKSEK OLMASI SORUN OLABİLİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız" dedi.

Haber: ANKARA,