Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 259 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 259 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, günlük Kovid- 19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 251 testte 27 bin 259 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 251 testte 27 bin 259 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,78, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 726 bin 882, 2'nci dozda 49 milyon 405 bin 70 ve 3'üncü dozda 11 milyon 498 bin 68 olmak üzere toplam 117 milyon 866 bin 846 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'YÜKSEK AŞI ORANI VE TEDBİR VİRÜSÜN GÜCÜNÜ KIRAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Kovid- 19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz, virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar" dedi.

Haber: ANKARA,