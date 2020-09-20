Anadolu'da yıllardır var olan ortak amaca hizmet etme usülünü farklı alanlarda deneyimleyerek sergi, söyleşi ve etkinlikler düzenleyen sanat oluşumu I ME CE'nin yeni sergisi "DISKO-19" sergisi Passage Petits-Champs merdivenlerinde sanatseverlerle buluştu.

Sergi, yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde I ME CE ile çalışan üç sanatçının farklı üsluplarını aynı go¨rsel u¨zerinde bulus¸turuyor.

Minyatür estetiğini referans alan "DİSKO-19"da, salgın sırasında o¨ne c¸ıkan toplumsal fenomenlere yer veriliyor.

İllu¨strasyon, kolaj, c¸izim gibi yo¨ntemlerin bir arada olduğu DİSKO-19, dijital bir tuvalde ışıklı kutu (lightbox) yöntemiyle 150x200 mm boyutunda sergileniyor.

Sergi, I ME CE ve sanatc¸ılar Elc¸in Arpac¸ay, Merve Heper ile Emine Sandal'ın, karantinanın her yo¨nden kısıtlayıcı etkisiyle bas¸ etmek u¨zere gelecek gu¨nleri bir mizansen c¸erc¸evesinde hayal edebilmek adına kurgulandı.

"DISKO-19, tekrar düşünmek için işte size fırsat"

Üç aylık çabanın ürünü olan sergi, sanatc¸ıların bireysel figu¨r ve manzara çalışmalarının dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen I ME CE Danışmanı Dündar Hızal, "DISKO-19" sergisinin salgın döneminde evinden çıkamayan I ME CE'nin iki sanat direktörünün başının altından çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Egˆlence, gece hayatı, o¨zlenen festivaller ve en nihayetinde 'disko' sahnesi, karantinanın her yo¨nden kısıtlayıcı etkisiyle bas¸ etmek u¨zere gelecek gu¨nleri bir mizansen c¸erc¸evesinde hayal edebilmek adına kurgulanmıs¸, sanat izleyicisinin faydasına sunulmuştur. Dünya savaşları, büyük felaketler, salgınlar gibi yıkıcı etkiler bırakan ve türün çaresizliğini gösteren olaylardan sonra eğlenme konusunda büyük iştah duyan insanlık bugün de aynı durumu yaşıyor.

Temel içgüdümüz hayatta kalmak değil de eğlenmek olabilir. Tekrar düşünmek için işte size fırsat: DISKO-19..."

"DISKO-19" sergisi, 30 Eylül'e kadar görülebilecek.