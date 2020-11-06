SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedaviye alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü - Son Dakika