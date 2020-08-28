Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören ambulans şoförü, hayatını kaybetti - Son Dakika

ÇANKIRI İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Hizmetleri'nde ambulans şoförü olan Hasan Aslan (42), koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan ambulans şoförü Hasan Aslan, koronavirüs hastalığına yakalandı. Aslan, 23 Ağustos'ta Çankırı Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Evli ve 3 çocuk babası Aslan, durumunun ağırlaşması üzerine dün Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aslan, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi, Çankırı Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:33 - Kaynak: DHA
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