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Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu

01.10.2021 11:41
Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve aşı yaptırmayan Gözde Güçal (26), "'Aşımızı bugün oluruz, yarın oluruz' diyerek hep erteledik.

KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve aşı yaptırmayan Gözde Güçal (26), "'Aşımızı bugün oluruz, yarın oluruz' diyerek hep erteledik. 'Biraz daha zaman gerekiyor, bekleyelim' dedik. Sonrasında aşı yaptırmaya karar verdiğimiz hafta da böyle oldu. Çok pişmanım. Belki aşı yaptırsaydım durumum bu kadar ağırlaşmayacaktı" dedi.

Kayseri'de yaşayan Gözde Güçal, kas ağrısı ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan Güçal'ın sonucu pozitif çıktı ve evinde karantinaya alındı. 1 haftalık sürecin ardından sağlık durumu ağırlaşan Güçal, Kayseri Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'nde tedaviye alındı. Yaşadığı süreci anlatan Güçal, "'Aşımızı bugün oluruz, yarın oluruz' diyerek hep erteledik. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, dedik ama ufacık bir şeyde kaptık. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen aşılarını yaptırsınlar, ertelemesinler. Aşıyla ilgili önce 'İçeriğini bilmiyoruz' dedik. 'Biraz daha zaman gerekiyor, bekleyelim' dedik sonrasında aşı yaptırmaya karar verdiğimiz hafta da böyle oldu. Çok pişmanım. Belki aşı yaptırsaydım durumum bu kadar ağırlaşmayacaktı. Aşısını olmayanlarımız çekinmesin. Hastalığı en azından rahat atlatmak için aşılarını olsunlar. Bu süreç zor oluyor. Nefes almakta güçlük çekiyoruz. Yiyip, içemiyoruz. Rahat hareket edemiyoruz. Bunlar yaşamımızı olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

'İNSANLAR GENÇ OLDUKLARINA GÜVENMESİN'Hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Dahiliye Uzmanı Dr. Ayşegül Yalçınkaya ise "Hastamız 26 yaşında. Ek hastalığı yok. Hastalığının 1 haftasını evde geçirmiş sonrasında kötüleşince hastaneye başvurmuş. Tomografisinde tutulum mevcut, zatürre var. Şu an hafif nefes darlığı bulunuyor. Hasta aşı olmamış. Aşı olmayınca da hastalığı kapıyorlar. İnsanlar genç olduklarına güvenmesin. 'Ben rahat geçiririm' diye düşünmesinler. Aşılarını mutlaka olsunlar. Şu an yoğun bakım servislerimizde yatan hastalarımızın yüzde 90'ından fazlası aşısız" dedi.

Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu
Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu
Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu
Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu - Son Dakika
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