Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirlerine, 'Dinamik Denetim Modeli' - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Haftalık Tematik Denetimler Genelgesi' kapsamında, koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerin, 6 Mart Cumartesi'den itibaren 'Dinamik Denetim Modeli' esas alınarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 81 ilin valiliğine 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek denetim genelgesi gönderildi. Genelgede kontrollü normalleşme döneminde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı. Bu doğrultuda mart ayında risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiği ifade edildi. Mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan 'Dinamik Denetim Modeli'nin hayata geçirildiği belirtilen genelgede, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi. Genelgede, denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanacağı ve bu kapsamdaki tüm alanların denetleneceğine vurgu yapıldı.

DENETİMLER 7 GÜNE BÖLÜNDÜGenelgede alınan yeni kararlar şu şekilde sıralandı: İl bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışmalar haftalık bir program dahilinde icra edilecek. Denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin haftalık konu, faaliyet bazlı planlamalar yapılacak. Bu doğrultuda, 6 Mart 2021 Cumartesi gününden itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. 6 Mart Cumartesi restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır- çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler, 7 Mart Pazar otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, 8 Mart Pazartesi şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan okul servisleri dahil her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar, otogar gibi yerler, 9 Mart Salı berber, kuaför, güzellik merkezi, hamam, sauna ve masaj salonları, 10 Mart Çarşamba internet kafeler- salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark, tematik parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri, 11 Mart Perşembe cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar, spor tesisleri ile cami ve mescitler, 12 Mart Cuma AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, kurulma ve faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazar yeri, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu veya faaliyette olduğu günlerde denetlenecek. Faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazar yeri, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerler de kurulu olduğu günlerde denetlenecek. Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek alınacak. Belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacak. Sahada denetim faaliyetleri yürüten ekiplerin çalışmalarına günün belirli saatlerinde valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il veya ilçe müdürleri tarafından nezaret edilecek ve kamuoyundaki denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek.

Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplumun katımına önem verilerek bu kurumların rehberlik edici ve otokontrolü sağlayıcı yönünden azami istifade edilecek. Denetim ekiplerinde sahada yapılacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile iş yerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecek. Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlara hatırlatılması için anons ve duyurular etkili şekilde yapılmaya devam edilecek. Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca İl veya İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlar ivedilikle alınacak.