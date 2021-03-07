ANKARA-Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler

ANKARA'da, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları düğünde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çekti.

Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi 1947 Sokak'ta dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları düğüne katıldı. Düğün sırasında çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 30 kişi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, düğünün sonlandırılmasını istedi. Uyarıları dikkate alan grup, düğünün sonlandırılması ile bölgeden ayrıldı. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.