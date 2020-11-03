Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan belediye başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan belediye başkanı yaşamını yitirdi
03.11.2020 22:02
Edinilen son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşraf Ünsal koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesine bağlı Akharım
Belediye Başkanı Eşraf Ünsal koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın 4 gün önce yapılan koronovirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Eşref Ünsal, dün fenalaşınca Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Eşref Ünsal, bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen yaşamını yitirdi. İki dönemdir Akharım belediye başkanlığı görevini yapan AK Parti'li Eşref Ünsal, evli ve 3 çocuk babasıydı. Eşref Ünsal, yaklaşık 4 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.Öte yandan Akharım beldesinde 15 gündür karantina uygulandığı ve sürecin tamamlanmasının ardından karantinanın 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla sona erdiği belirtildi.
- Afyonkarahisar
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