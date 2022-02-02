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Son dakika haberi | Koronavirüse yakalanan duayen gazeteci, hastanede düşüp beyin kanamasından öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Koronavirüse yakalanan duayen gazeteci, hastanede düşüp beyin kanamasından öldü

02.02.2022 11:52
Son dakika haberi | Koronavirüse yakalanan duayen gazeteci, hastanede düşüp beyin kanamasından öldü

Son dakika haberleri: Koronavirüse yakalanan Bursalı duayen gazeteci Can Ertan, test yaptırdığı hastanede düşüp beyin kanamasından öldü.

Koronavirüse yakalanan Bursalı duayen gazeteci Can Ertan, test yaptırdığı hastanede düşüp beyin kanamasından öldü. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Ertan'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Can Ertan geçirdiği soğuk algınlığı sonucu nefes almakta zorlanmaya başlayınca koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Ertan, koronavirüs tedavisi için gittiği hastanede tansiyona bağlı baş dönmesiyle yere düşüp beyin kanaması geçirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Ertan, bu sabah hayatını kaybetti. Can Ertan için Kültür Parktaki Çağdaş Gazeteciler Derneği önünde tören yapilacak. Ertan'ın cenazesi Ulucami'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alacahırka Mezarlığında defnedilecek. - BURSA

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Uludağ Üniversitesi, Koronavirüs, Bursa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Koronavirüse yakalanan duayen gazeteci, hastanede düşüp beyin kanamasından öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Koronavirüse yakalanan duayen gazeteci, hastanede düşüp beyin kanamasından öldü - Son Dakika
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