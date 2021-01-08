KIRKLARELİ - Koronavirüsle değişen hayat: Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor (1) - Son Dakika

KIRKLARELİ - Koronavirüsle değişen hayat: Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor (1)

08.01.2021 11:07

Kırklareli'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 25 yaşındaki Burcu Türkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Kırklareli'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 25 yaşındaki Burcu Türkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Uzaktan eğitim kapsamında sabah saatlerinde çevrim içi ders anlatan Burcu öğretmen, ardından Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'nin yolunu tutuyor.

Burada kendisini de korumak maksadıyla tulumunu giyen Türkan, karantinadaki vatandaşlar ile hastanede tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor.

"İnsanların yardımına koşmak manevi anlamda çok rahat hissettiriyor"

Türkan, AA muhabirine, Kovid-19 süreciyle yüz yüze eğitime geçildiğini ve bu nedenle boş kalan zamanlarını değerlendirmek istediğini söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in sosyal medya hesabından Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını gördüğünü ifade eden Türkan, bunun üzerine Vali Bilgin'e kendisinin de bu grupta gönüllü görev almak istediğini ilettiğini anlattı.

Mesajı sonrası kendisine ulaşıldığını ve gruba dahil olduğunu belirten Burcu öğretmen, "Biz bu işi karşılık beklemeden yapıyoruz. Her insana koştuğumuzda duyduğumuz en güzel şey 'Ben sizden razıyım, Allah sizden razı olsun' diyorlar. Biz burada hepimiz aslında Allah'ın rızası için gönüllü olarak çalışıyoruz." dedi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Ekip olarak başarılı çalışmalar yaptıklarına inandığını ifade eden Türkan, şunları kaydetti:

"Biz burada öğretmen kimliklerimizi unuttuk çünkü bir amaç için çalışıyoruz. Hepimiz Vefa'nın bir parçasıyız. İnsanların yardımına koşmak manevi anlamda çok rahat hissettiriyor. Bu hisleri sözlerle açıklamak mümkün değil. Öncelikle vefa kavramı bizim için önemli. Vefa dostlukta sebat demek, iyi günde ve kötü günde karşılık beklemeden bu işi yapıyoruz. Bu işin adı vefa, gönüllülük önemli. Her çağrı aldığımızda biz heyecanlanıyoruz. İnsanların hayır duasını almak, vefa ve iyilik için bir şeyler yapmak güzel. Vefa, insanın bu dünyaya neden geldiğini hatırlatıyor. İnsanların dayanışmaya ihtiyacı var çünkü birlikten kuvvet doğar. Biz bu süreçte bir birimizin yanında olursak, devletimizin yanında olursak, bu süreci atlatırız."

"Herkesin çekindiği bir ortama biz koşarak gidiyoruz"

Türkan, riskli ortamlara girdikleri için tulum giydiğini dile getirerek, "Sırf bu tehlikeyi göze alarak online, tulum giyme eğitimi aldım. Evet riskli ama hiç çekinmiyorum. Tedbirli olduğunuz zaman o korkuyu sıfıra indirgemiş oluyorsunuz. Herkesin çekindiği bir ortama biz koşarak gidiyoruz." diye konuştu.

"Duygulu anlar da yaşanıyor"

Bazen duygu dolu anlar yaşadıklarını aktaran Türkan, şöyle devam etti:

"Bir gün Kovid-19 olan ailenin maske ihtiyacı olduğunu söylediler. Bana 'göreve gider misin' dediler. 'Hemen giderim' dedim. Hemen maskeyi alarak yola çıktık. Yolda aileyi aradım, ağlamaya başladı teyze. 'Doğru söylüyorsunuz değil mi?' dedi, 'Evet' dedim. 'Benim kendi yakınlarım bile Kovid-19 olduğum için bahçemize girmiyor, evimizin önünden geçmiyor, ihtiyaçlarımızı karşılamıyor, siz nasıl bu tehlikeyi göze alıyorsunuz?' diyerek ağlamaya devam etti. Biz de tabii o an duygusal anlar, yaşadık. İşimizin bu olduğunu söyledik. O an hastalıktan değil, vatandaşa hizmet götüremeyeceğiz diye korkuyoruz. Maskeyi teslim ettiğimizde yine ağlamaya başladı. 'Siz sarı yelekli kahramanlarsınız.' dedi. Bu hastalık bana bulaşıp 'sarı yelekli kahramanımızsınız' diyen insanların yardımına koşamayacağım diye çok korkuyorum."

KIRKLARELİ - Koronavirüsle değişen hayat: Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor (1)
KIRKLARELİ - Koronavirüsle değişen hayat: Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor (1)
KIRKLARELİ - Koronavirüsle değişen hayat: Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor (1)
KIRKLARELİ - Koronavirüsle değişen hayat: Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor (1)

Vefa Sosyal Destek Grubu, Kırklareli, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Koronavirüsle değişen hayat: Burcu öğretmen dersten sonra Kovid-19 hastalarına yardıma koşuyor (1) - Son Dakika


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