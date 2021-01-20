Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 10 aylık süreçte yaklaşık 9,5 milyon talep karşılandı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında 21 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.

Kamu personeli ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşan 144 bin 907 kişinin görev yaptığı ekiplere 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerden 112, 155, 156 gibi iletişim araçları üzerinden 10 milyon 243 bin 578 talep geldi. Bu taleplerin 9 milyon 472 bin 364'ü ekiplerce karşılandı.

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla yerine getirilen hizmetler arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geliştirilen "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamındaki ödemelerin evde yapılması da yer aldı.

Bu kapsamda 3 milyon 124 bin 580 hane ziyaret edildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara konutlarında yaşlı/engelli aylığı, emekli ödemeleri, İŞKUR ödemeleri ve Ekonomi İstikrar Paketi kapsamında 2 milyar 926 milyon 956 bin 599 lira ödeme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığınca maske ve kolonyanın yer aldığı 5 milyon 991 bin 887 hediye paketi de Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.