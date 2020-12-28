Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
28.12.2020 04:59
Son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Türkiye, Aralık, Cuma, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. - Son Dakika
Son Dakika 4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git! Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu