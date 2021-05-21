Son dakika haberi | Koronavirüste hızlı tarama için 'havuz test' önerisi - Son Dakika

Son dakika haberi | Koronavirüste hızlı tarama için 'havuz test' önerisi

21.05.2021 11:42
Son dakika haberi | Koronavirüste hızlı tarama için 'havuz test' önerisi, System.String[]

Son dakika haberleri... Koronavirüste hızlı tarama için 'havuz test' önerisiANKARA Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı hızlı tarama yapabilmek için 'havuz test' uygulaması önerdi.

Koronavirüste hızlı tarama için 'havuz test' önerisi

ANKARA Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı hızlı tarama yapabilmek için 'havuz test' uygulaması önerdi. Prof. Dr. Balık, "Havuz test; 10 kişiden alınan test numunesiyle tek test yapmak demektir. Yani normalde 1 kişiden aldığımız numuneye biz 1 test uygulaması yaparız. Havuz testte ise 60 kişiye kadar numune alınabiliyor ve bundan tek test yapılıyor. Bununla çok hızlı tarama yapılabiliyor" dedi.

Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de vakaların ve vaka artış hızının düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Balık, "Vaka sayılarımız azalmaya başladı. Fakat azalmaya başladıktan sonra yeniden bir dalgayla karşılamayalım diye yapılması gereken bazı şeyler var. Geçen sene ilkbahar aylarında açılmalara başladıktan sonra yaz aylarını rahat geçirdik; ama sonbaharda bir dalga ile karşılaştık. Yani vaka sayıları azalmaya başladıktan sonra yapmamız gereken önemli bir şey var; tekrar bir dalga ile karşılamamak için ki sonbaharda böyle bir risk söz konusu, eğer birtakım strateji değişiklikleri yapmazsak" diye konuştu.

'DAHA UCUZA ÇOK FAZLA KİŞİ TARANABİLİYOR'Prof. Dr. Balık, strateji değişikliklerinden birinin havuz test uygulaması olabileceğini söyleyerek, "Havuz test; 10 kişiden alınan test numunesiyle tek bir test yapmak demektir. Yani normalde bir kişiden aldığımız numuneye biz bir test uygulaması yaparız. Havuz testte ise 60 kişiye kadar numune alınabiliyor ve bundan tek bir test yapılıyor. Bununla çok hızlı tarama yapılabiliyor. Diğerine göre daha ucuza çok fazla sayıda kişi taranabiliyor. Dolayısıyla hem zaman hem de para tasarruf edilerek sürekli aynı ortamda bulunan kalabalıkları taramak açısından son derece pratik ve akılcı bir uygulama. Havuz testte diyelim ki 10 kişiye test yapıldı. Bu 10'luk test içinde hepsi negatif olursa 10 kişinin hepsi negatif olarak düşünülür. Eğer 10 kişilik havuz test uygulamasında test pozitif çıkarsa o zaman o 10 kişiye ayrı ayrı test yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir uygulamaya geçmek için test pozitiflik oranının yüzde 5'in altına düşmesi gerekiyor. Yüzde 5'in altına düşen dönemlerde yani önümüzdeki günlerde; bizim enfeksiyon hızımız yavaşlayacak ve 100 binde vaka görülme sıklığımız 100'ün altına düşecek. Dolayısıyla test pozitiflik oranlarımız da düşmüş olacak. Bundan dolayı aynı test sayısı ile çok fazla kişiye taramak bu havuz test uygulaması ile taramak mümkün olacaktır" dedi.'FRANSA, İNGİLTERE, ALMANYA'DA UYGULANIYOR'

Günlük test sayılarını artmasa bile havuz test uygulamasını belli gruplar için gerçekleştirmek gerektiğini kaydeden Prof. Dr. İsmail Balık, "Örneğin; kalabalık iş yeri ortamları, okulların açılmasıyla birlikte sınıflar ve kışlalar, fabrikalar gibi kalabalık alanlarda kolaylıkla oradaki kişileri tarama amaçlı havuz test uygulamasına geçilebilir. Böylece az sayıda test ile çok fazla sayıda kişiyi taramadan geçirmek mümkün olabiliyor. Böylece hiç belirtisi olmayan kişileri de yakalamak ve de onları karantinaya alarak hastalığın enfeksiyon hızının düşük olduğu dönemlerde de yayılmasını kontrol altında tutmak için bu son derece önemli bir uygulama. Türkiye'de yaygın olarak şu anda bu uygulanmıyor. Tek tük belirli yerlerde yapılmıştı. Ama Sağlık Bakanlığı aracılığı ile bu şu anda kullanılan bir politika değil. Bu ilk önce Çin'de, ardından ABD'de, Almanya, İngiltere, Fransa'da zaman zaman bu sözünü ettiğimiz gruplara uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, İlkbahar, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Koronavirüste hızlı tarama için 'havuz test' önerisi - Son Dakika


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