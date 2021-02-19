Son dakika haberi... Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat etti (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat etti (2)

19.02.2021 17:29
Son dakika haberi... Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat etti (2)

Son dakika haberlerine göre YÖNETMEN: GÜZEL HABER BEKLERKEN, ACI HABER GELDİ'Gizemli Köy' filminin çekimi için geldiği Malatya'da koronavirüse yakalanan Toygun Ateş'in ölümü, film ekibini üzüntüye boğdu.

YÖNETMEN: GÜZEL HABER BEKLERKEN, ACI HABER GELDİ

'Gizemli Köy' filminin çekimi için geldiği Malatya'da koronavirüse yakalanan Toygun Ateş'in ölümü, film ekibini üzüntüye boğdu. Filmin yönetmeni ve senaristi Okan Ege Ergüven, Toygun Ateş'ten güzel haber beklerken acı haberi aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu konuda çok üzgünüz. Maalesef kaybettik, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Ekip arkadaşlarımda en az benim kadar üzgün. Ailesine buradan başsağlığı diliyorum. Gerçekten bu haberi alınca kötü bir habermiş öyle söyleyeyim. Biz bir aile gibi çalışıyorduk, tüm ekibimle hep o şekilde çalışıyoruz. Onlar da çok üzgün, bu durumda çok da söylenebilecek bir şey yok. Ailesine haber verdik, bizim yapım ekibi ailesine haber verdi. Sanırım kızı geliyor ve cenazesi buradan İstanbul'a götürülecek. Orada cenazesine de katılacağız, kısmet olursa."  BEYTUR: ÖNCE BÖBREK YETMEZLİĞİ SONRA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, tiyatro sanatçısı Toygun Ateş'in bugün vefat ettiğini belirterek, "Toygun Ateş 10 Şubat tarihinde Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastanemize yatırılmıştı, Covid servisinde tedavi görmekteyken, durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavileri maalesef cevap vermedi. Hastanemizde entübe edilip, cihaza bağlandı. Önce böbrek yetmezliği sonra çoklu organ yetmezliği gelişti. Tedavisinin 9'uncu gününde burada vefat etti. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat etti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat etti (2) - Son Dakika
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