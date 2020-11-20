Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı

20.11.2020 07:57
Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın'ın, küçük yaşlarda elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı.

ADANA'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın'ın, küçük yaşlarda elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı. Talihsiz çocuğun babası Veli Dın (43), engelli 3 kızı olduğunu, engelli olmayan tek çocuğunun ise koronavirüs yüzünden öldüğünü söyledi.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde 20 yıl önce evlenen orman işçisi Veli ile Gülsüm Dın çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan Mehmet Ali Dın, bir süre önce staj yaptığı iş yerinde rahatsızlandı. Bunun üzerine baba Dın, çocuğunu alarak hastaneye götürdü. Baş ağrısı semptomuyla hastaneye götürülen Mehmet Ali Dın'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ilaçlarını da alarak eve giden Mehmet Ali, babasının engelli kızları Zeynep (19), Fadime (16) ile Merve'yi (12) riskten korumak için ona ayırdığı odada karantinaya girdi. İzolasyon sürecinin 5'inci gününde fenalaşan Mehmet Ali, dün götürüldüğü hastanede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Dün toprağa verilen Mehmet Ali'nin, küçük yaşlarda elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı.

Talihsiz çocuğun orman işçisi babası Veli Dın, engelli 3 kızının olduğunu, engelli olmayan tek çocuğunun ise küçük yaşta koronavirüs yüzünden öldüğünü belirterek, "Mehmet Ali, 10 gün önce rahatsızlanınca staj yaptığı iş yerine göndermedim. Sonrasında durumunun iyi olduğunu söyleyip, çalışmaya gitti. Çarşamba günü beni arayıp başı ağrıdığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Mehmet Ali'yi iş yerinden alıp, hastaneye gittim. Yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Ben de engelli 3 kızımı tehlikeye atmamak için bir oda ayırdım. Mehmet Ali'yi o odada karantinaya aldık" dedi.'BABA BENİ KURTAR, ÖLÜYORUM DEDİ'Mehmet Ali'nin küçük yaşlarda prize madde soktuğu sırada elektrik çarpması sonucu kalp ritminin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü kaydeden baba Dın, "Çarşamba günü bir anda fenalaşınca yeniden hastaneye gittik. Oğlum, 'Baba beni kurtar. Ölüyorum' dedi. Evraklarını düzenlemek için dışarı çıktım. Döndüğümde kalp masajı yapıyorlardı. Kurtarılamadı. Sağlıklı olan tek çocuğum Mehmet Ali idi. Annesine o bakıyordu. Kardeşlerine de o bakacaktı. Hayali çiftçilik yapmaktı. Benim ya da eşimin başına bir şey gelirse engelli kızlarıma kim bakacak. Mahvoldum, bittim. O benim canım, ciğerimdi" diye konuştu.'SELVİ BOYLUM, YARDIMCIM GİTTİ'Acılı anne Gülsüm Dın ise evlat acısının zor olduğunu ve vatandaşların kurallara uymasını istediğini belirterek, "Engelli 3 kızıma Mehmet Ali bakıyordu. Karantinadayken yemeklerini veriyordum. Selvi boylum, yardımcım gitti. Artık bakanım yok, yalnız kaldım. Ben yandım, Allah kimseyi yakmasın. Erkek tüp bebek için yetkililerden yardım istiyorum. Ben bu evlat acısını unutamam" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali'nin babaannesi Zeynep Dın (82) ise "Yandım, tüttüm. Arkasından gideceğim" diyerek gözyaşı döktü.


Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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