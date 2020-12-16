Son dakika haberi: Koronavirüsü atlattı, traktör altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir süre önce koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 70 yaşındaki Akif Şafak, geçirdği trafik kazası sonucu traktör altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Börtlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve koronavirüsü yenen Akif Şafak, karantina sürecinin sona ermesinin ardından, tarlasında çalışmak üzere evinden çıktı. 45 K 1782 plakalı traktörü ile tarlasına doğru seyir halinde olan Şafak, patika ve dik yokuşta traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Şafak, aracın altına kaldı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Şafak'ın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.