Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim - Son Dakika

Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim

02.11.2020 08:09
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim, System.String[]

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da 112 Acil Servisi'nde ambulans şoförü olarak görev yapan ve gittiği yerde koronavirüs vakalarından hastalığı kapan Abdülhalim Altunay (58), zorlu geçen tedavi sürecinin ardından tekrardan görevinin başına döndü.

DİYARBAKIR'da 112 Acil Servisi'nde ambulans şoförü olarak görev yapan ve gittiği yerde koronavirüs vakalarından hastalığı kapan Abdülhalim Altunay (58), zorlu geçen tedavi sürecinin ardından tekrardan görevinin başına döndü. Altunay, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Kimseyle temas kurmamak için tek başıma köye gittim. Çok acı çektim. Ölümü hissettim. Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Bazı günler doktoru çağırıyordum. 'Duramıyorum, bana yetişin' diyordum. Şimdi görevimin başındayım" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli ambulans şoförü Abdülhalim Altunay ile ekibinde, 13 Temmuz'da Covid-19 vakasına müdahale ettikten 3 gün sonra baş ağrısı, öksürük ve ateş belirtileri oluştu. Covid-19 testleri de pozitif çıkan ekip, tedaviye alındı. Abdülhalim Altunay, kimseyle temas kurmamak için köydeki evlerine gitti. Tek başına hastalıkla mücadele eden Altunay, durumu ağırlaşınca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çok acı çekmesine ve yaşına rağmen koronavirüsü yenmeyi başaran Altunay, tekrar görevinin başına döndü.

'ÇOK ACI ÇEKTİM, ÖLÜMÜ HİSSETİM'

Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk hafta sesinin gittiğini ve konuşamadığını belirten Altunay, "Akrabalar arıyordu. Sesten dolayı konuşamıyordum, mesaj atıyordum. Ama geceleri ölümden döndüm. Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne. Bir haftadan sonra yavaş yavaş hafiflemeye başladı. Son günlerde iyi oldum, taburcu ettiler. Yine de etkisi devam ediyordu. 14 gün de köydeki evde karantinada kaldım. Baktım iyi değilim, 20 gün daha yıllık izin aldım. Halen öksürük var. Vatandaşlardan tek isteğim kendilerine dikkat etsinler. Kalabalık ortama girmesinler. Maskelerini taksınlar. Çok kötü bir hastalık. Hastalığım zamanında torunlarımı özlüyordum. Görüntülü olarak konuşuyorduk. Onlar da gelemiyordu. Tek başıma köye gitmiştim. O şekilde kimseyle temas kurmadım. Çok acı çektim, ölümü hissettim. Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Yoksa duramıyordum. Bazı günler doktoru çağırıyordum. 'Duramıyorum, bana yetişin' diyordum. Vatandaşlarımız temizliğe dikkat etsinler. Şimdi görevimin başındayım. Ama öksürük geliyor bazen. Hala izi var. Covid-19 anonsu duyduğumda 'Allah yardımcısı olsun' diyorum. Eldiven ve çift maske takıyorum. Kendimize mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz" dedi.


Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, 112 Acil, Ambulans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim - Son Dakika


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