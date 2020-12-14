Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında - Son Dakika

Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında

14.12.2020 12:39
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında, System.String[]

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜS tedavisi tamamlanıp, sağlığına kavuşan Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, 40 gün sonra görevine tekrar başladı.

KORONAVİRÜS tedavisi tamamlanıp, sağlığına kavuşan Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, 40 gün sonra görevine tekrar başladı.

Annesi ve eşinin Covid-19 testlerinin 4 Kasım'da pozitif çıkmasının ardından temaslı olarak kendisini izole eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de 6 Kasım'da yapılan testi pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan Başkan Ercengiz'in tedavisi, Burdur Devlet Hastanesi'nde devam etti. Bir süre sonra oksijen satürasyonunun (kan oksijen doygunluğu) düşmesi üzerine 15 Kasım'da Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ercengiz, buradaki tedavisinin tamamlanmasından sonra 20 Kasım'da taburcu edildi ve evinde istirahate çekildi.

Sağlığına kavuşan Başkan Ercengiz, 40 gün sonra bugün belediyeye gelerek, görevine tekrar başladı. Başkan Ercengiz, belediyeye gelişinde, personel tarafından çiçek verilerek karşılandı. Makamına geçmeden basın mensuplarına açıklama yapan Ercengiz, "40 gün sonra yeniden görevimizin başındayız. Malum tüm dünyada bir korona salgını var. Ülkemizde de 11 Mart 2020'den itibaren maalesef bazı yurttaşlarımızın canına, bazı insanımızın da günlük yaşantısına malolan bir süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Eğer tedbirleri, önlemleri yeteri kadar uygulamazsak bundan sonra da çok canımızı yakabilir" diye konuştu.'HEM RUHEN HEM BEDENEN SIKINTILARA NEDEN OLUYOR'Başkan Ercengiz, yaşadığı süreçle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu virüsten nasibini almış bir yurttaş olarak geçen süre içerisinde hem ruhen hem bedenen bazı sıkıntılara sebep olduğunu söyleyebilirim. Bu hastalığı en hafif geçireninden en ağır geçirenine kadar mutlaka birtakım sıkıntıları herkes kendi üzerinde yaşıyor. Önemli olan hasta olmamak, hasta olmamak için mücadele etmek. Mücadelemiz bence bu yönde olmalı. Bunun da şu anda elimizde en büyük verisi, donesi, hastalığı bulaştırmama üzerine almamız gereken önlemler, tedbirler. Maske kullanımını artık bir kültür haline getirdiğimize inanıyorum. Mesafe konusunda her ne kadar birtakım uyarılarımız devam etse de halkımızın buna da uyduğuna inanıyorum. Fakat temas konusunda hala istediğimiz noktada değiliz. Bireysel hijyen yurttaşımızın kendi kararı ve uyguladığını da düşünüyorum. Fakat sosyal bir ulusuz, yakın teması seviyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini ya da birlikte yaşam kültürünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu dönem buna biraz ara vermek lazım. Çünkü kayıtlara geçen haliyle en çok bulaşın aile içi ortamlarda veya birlikte yaşanılan alanlarda olduğunu görüyoruz. Lütfen başta kendimizi ve en sevdiklerimizi düşünerek davranış biçimi geliştirelim. Bugün kurumumuzda da birçok arkadaşımız temaslı, pozitif ya da köy karantinasında. Hem işlerin aksamaması için diğer arkadaşlarımıza yük bindiriyor hem de kendi sağlığı açısından son derece risk oluşturuyor."'ÖLÜM SAYISINDA ARTIŞ VAR'Burdur'daki 35 mahallede pozitif vaka görüldüğünü söyleyen Ercengiz, "Burdur'da son birkaç ay içerisinde vakaya bağlı ölüm sayısında artış var. İnşallah bunu da azaltma yönünde alınan tedbirler sonuç verecektir ama iş yurttaş olarak bizde başlıyor, bizde bitiyor. Devlet önlemleri alır, devletin kamu görevlileri bu önlemleri uygulamak için elinden gelen gayreti gösterir ama vatandaş eğer devleti kandırdığını zannedip bu önlemlere uymazsa maalesef sonuç hiç istemediğimiz gibi olur. Bir şeyin daha altını çizmek isterim, siyaset üstü bir durum. İnsan yaşamı önemli en başta. Yani burada iktidar partisi, muhalefet partisi, şu, bu bir eleştiri veya haklı çıkma derdinde değiliz. Derdimiz insanı yaşatmak. Onun için de vatandaşımızın bu kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Ercengiz, açıklamalarının ardından makamına geçti.


Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında
Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Orkun Ercengiz, Koronavirüs, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti         
13:36
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı         
12:38
Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor         
11:50
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir         
11:08
Yerli ve milli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı! Hiçbir yan etki görülmedi Yerli ve milli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı! Hiçbir yan etki görülmedi         
10:48
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi         
09:30
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 14:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Koronavirüsü yenen Başkan Ercengiz, 40 gün sonra görevinin başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei