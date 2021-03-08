KAYSERİ Koronavirüsü yenen hemşire: Hala nefes almakta zorlanıyorum - Son Dakika

Koronavirüsü yenen hemşire: Hala nefes almakta zorlanıyorum

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde pandemi ile mücadele ederken koronavirüse yakalanıp, 2 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşan hemşire Rukiye Arık (42), "Hastalığı yenmeme rağmen nefes almakta zorlanıyorum hala" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi pandemi servisinde görev yapan hemşire 2 çocuk annesi Rukiye Arık, geçen yıl Kasım ayında koronavirüse yakalanıd. Arık, 2 ay süren tedaviyle hastalığı yenip, görevine döndü. Arık, hastalığın çok zor geçtiğini anlatarak, "Testim pozitif çıktıktan sonra 3 hafta hastanede tedavi edildim. Nefes almakta çok zorlanıyordum. Halen hastalığı yenmeme rağmen nefes almakta zorlanıyorum. Arkadaşlarım ve doktorlarımız bana yeniden nefes almayı öğrettiler. Nefes almanın ne güzel olduğunu yatarken öğrendim. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Herkes mesafe kuralına uymalı ve maskesini takmalı. Benim hiçbir kronik hastalığım yoktu. Ben hastanede ve evde zor bir dönem geçirdim. Bu koronavirüs döneminde çok gözyaşı döktük. Hasta olan meslektaşlarımız birbirlerini tedavi etti" dedi.