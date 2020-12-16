Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen validen "tedbirlere uyun" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen validen "tedbirlere uyun" çağrısı

16.12.2020 11:46

Son dakika haberine göre Samsun'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Vali Zülkif Dağlı, yaşadıklarını anlattı.

Samsun'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Vali Zülkif Dağlı, yaşadıklarını anlattı.

Bir süre önce eşi ve iki kızıyla Kovid-19'a yakalanan Vali Dağlı, evlerinde geçirdikleri tedavi sürecinin ardından aile fertleriyle sağlığına kavuştu.

Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateş, öksürük ve baş ağrısı belirtilerinin ortaya çıkması üzerine hemen test yaptırdığını ve test sonucunda Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini aktardı.

Eşi ve iki kızının da testlerinin pozitif çıktığını belirten Dağlı, vakit geçirmeden ilaç tedavisine başladıklarını ifade etti.

"İlaç ve erken teşhis son derece önemli"

Her hastalıkta olduğu gibi koronavirüs tedavisinde de erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları söyledi:

"Ben kendimde bir değişiklik olduğunu fark ettim. Aslında grip gibi ateş ve öksürükle başladı. Ben de bu illet (Kovid-19) olabilir düşüncesiyle hemen kendimi ev içinde izole ettim, ardından test yaptırdım. O akşam pozitif olduğum ortaya çıktı. Çocuklarımızda da aynı durum. Ateş, öksürük, vücudumuzun bazı yerlerinde ağrılar olabiliyor. Baş ağrısı oldu bende, özellikle ilk gün bu beni rahatsız etti. Genel belirtiler bunlar. Genel olarak hepimizde bu belirtiler vardı. Kızım biraz geç tamamladı ama genel olarak kurallara uymak suretiyle rahat geçirdik ancak belirtilere dikkat etmediği için geç tedbir alan, testi geç yaptıran, 4-5 gün kaybeden, ardından ilacı da dezenformasyondan dolayı, yanlış bilgilerden dolayı 4-5 gün geç kullanan, şu an yoğun bakımda yatan personelimiz var. İlaç ve erken teşhis son derece önemli."

Ailesiyle yaklaşık 12 günlük bir tedavinin ardından normale döndüklerini aktaran Dağlı, "Eşim ve iki kızım da ilaçlarını muntazam kullandılar ve 10-12 gün sonra biz normale döndük. Bunu biz bizzat yaşadık. İlaç kullanmanın ben artısını gördüm. " diye konuştu.

"Tıbbın gerekliliği bu olduğu için mutlaka ilaçları almak gerekiyor"

Koronavirüsü doktorların tedavisine harfiyen uyarak yendiklerini kaydeden Dağlı, şöyle devam etti:

"Bu hastalığı yaşayan biri olarak birkaç mesaj vermek istiyorum; bu konuda olmazsa olmaz, doktorlarımızın verdiği ilaçları mutlaka muntazam bir şekilde kullanmaları. Benim hastalara tavsiyem bu olur. İlaçlarımı eksiksiz kullandım. İlaçları bir günde 8+8 16 doz almak gerekiyor. Bu insanlarımızı şaşırtabiliyor, '8 ilaç bir anda alınır mı?' şeklinde ancak doktorların talimatı, isteği bu. Tıbbın isteği, gerekliliği bu olduğu için mutlaka almak gerekiyor. Ben de bunları uyguladım. D vitamini aldım, C vitaminine ağırlık verdik. Bu arada vücudumuzun direncini artıracak beslenme şartlarına uymak suretiyle bu süreci atlattık. Bol su içmek ve dinlenmeye ağırlık vermek gerekiyor. İlaç, bu işin olmazsa olmazı."

Herkesin belirlenen kurallara uyması, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olması gerektiğine işaret eden Dağlı, "Meydanlarda kalabalık olarak bulunmayacağız, mesafe şartlarına uyacağız, toplu olarak evlerimizde bir araya gelmekten kesinlikle kaçınacağız. Bunlara uymak suretiyle bu zorlu süreci atlatacağız." diye konuştu.

Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen validen tedbirlere uyun çağrısı
Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen validen tedbirlere uyun çağrısı
Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen validen tedbirlere uyun çağrısı
Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen validen tedbirlere uyun çağrısı

Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Samsun, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Koronavirüsü yenen validen 'tedbirlere uyun' çağrısı - Son Dakika


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