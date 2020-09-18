Son dakika haberi: Köse, asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Köse, asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Gelen son dakika haberlerine göre Yaklaşık 3 yıldır vekaleten Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Adem Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla asaleten atandı.
Yaklaşık 3 yıldır vekaleten Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Adem Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla asaleten atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlük ve Müdürlüklere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Resmi Gazete'de atama kararları arasında Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Adem Köse'nin atandığı yer aldı. - BAYBURT
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