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Son dakika haberi: Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu, Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu, Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerle buluştu Açıklaması

20.06.2021 13:30
Son dakika haberi: Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu, Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerle buluştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, siyasette gençlerin ve kadınların zorluklarla karşılaştığını belirterek "Siyasete girdiğinizde tüm kapılar açık şekilde sizi beklemiyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, siyasette gençlerin ve kadınların zorluklarla karşılaştığını belirterek "Siyasete girdiğinizde tüm kapılar açık şekilde sizi beklemiyor. Sizin bu kapıları açıp, arkadan gelenlere de fırsat vermeniz gerekiyor." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında SosyalBen Vakfının kurucusu Ece Çiftçi'nin moderatörlüğünde, farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle buluştu.

Ülkelerin ekonomisinin sürdürülebilir halde geliştirilebilmesi için beşeri insan sermayesine, en başta da gençlere yatırım yapılması gerektiğini anlatan Osmani-Sadriu, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

"Ben dünyadaki en genç devlet başkanı unvanına sahip olabilirim ama kendi ülkemde en genç yaş grubuna girmiyorum. Biz hem ekonomik hem diplomatik dünyada yaşlanan bir kıtayız." diyen Osmani-Sadriu, 22 yıl önce genç aktivist olarak siyasi kariyerine başladığını aktardı.

Siyasete girerken sabırlı olmak, zorluklara karşı göğüs germek gerektiğinin altını çizen Osmani-Sadriu, şunları kaydetti:

"Sınamalara karşı kendinizi özgür ifade edebilmelisiniz. Kendi fikrinizi ifade etmek için iç sesinizi dinlemeli, doğru bildiğinizi yapmak en iyi yoldur. Doğru ve etik bildiğinizi uygulamaya devam edin. Yüzünüze ne kadar kapı kapanırsa kapansın açık kapı bulmaya çalışın. Uzun yıllar işgal altında kalmış ülkenin çocuklarıyız. Kosova'da eğitim hakkımız reddedildi, aileler işlerinden atıldı. Okula gitmek hayatınızı riske atmak anlamına geliyordu. Bu sebepten dolayı okula gitmek, iyi not olmak, kendi ülkemizin tarihini öğrenmek büyük bir mücadeleydi."

"Eğitiminizi asla arka plana atmayın"

Osmani-Sadriu, Kosova'nın uluslararası arenada güçlenmesini sağladıklarını, siyasi kariyerinde çok zorluklar çektiğini dile getirdi.

Yaşadığı zorlukları anlatan Osmani-Sadriu, "Genç bir kadın politikacı olarak büyük zorluklarla karşılaştım. Gençsiniz, odaya giriyorsunuz bazen size UFO gibi bakıyorlar. 'Burada ne yapıyorsunuz, ne işiniz var' diyorlar. Eğer hem genç hem kadınsanız sanki çifte günah işlemiş gibi bakıyorlar. Sizi izleyen küçük kız çocuklarını düşünün, onlar sizin pes ettiğinizi görürlerse onlar için ümit ışığı olmayacaktır. Kadınlar, erkekler olarak genç politikacılar olarak bu noktaya geldiğimizde sizi izleyen çocukları, gençleri düşünün. Siz onlar için yoldaki ağır kayaları çıkarın, onlara yol açarsınız." diye konuştu.

Gençlerin mücadelesinin önemine işaret eden Osmani-Sadriu, insanların hedefi her ne olursa olsun eğitimine de odaklanması, onu asla arka plana atmaması gerektiğini belirtti.

Kosova'nın tanınma sürecinde çaba gösterdiğini vurgulayan Osmani-Sadriu, gençlerin katıldıkları forum ve toplantılarda orada olduklarını göstermesi, sesini duyurması gerektiğini söyledi.

Vjosa Osmani-Sadriu, takım ruhunun önemine de değinerek "Sesiniz ne kadar güçlü olursa olsun diğer sesler eşlik etmediği sürece sesinizi duyuramazsınız. Diplomaside, politikada bu çok önemli, arkanızı kollayacak insanlar olmalı. Önemli işleri beraber yapacak kişiler olmalı. Tüm ön hazırlıkların sizin için gerçekleştirilmesi gerekiyor." dedi.

"Siyasete girdiğinizde tüm kapılar açık şekilde sizi beklemiyor. Sizin bu kapıları açıp, arkadan gelenlere fırsat vermeniz gerekiyor." diyen Osmani, salgın sürecinin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Virüsün ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğuna bakmadan herkesi etkilediğini belirten Osmani-Sadriu, "Birisinin size yemek, kapınıza ilaç getirmesi gerekiyor. Salgın, birbirimize ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, yan komşumuza, ailemize ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösterdi." diye konuştu.

Dijitalleşmeye de değinen Osmani, Antalya Diplomasi Forumu'nun aynı anda farklı ülkelerde verdiği mesajla dijitalleşmenin en güzel örneğini sunduğunu sözlerine ekledi.

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kosova, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu, Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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