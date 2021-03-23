Son dakika haberi... Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet kuruldu

23.03.2021 00:47
Son dakika haberi... Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet kuruldu, System.String[]

Son dakika haberler: Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken parlamento seçimlerinin galibi Vetvendosje Hareketi'nin (VV) Başbakan adayı Albin Kurti ve kabinesi 67 "evet" oyuyla yeni hükümeti kurmayı başardı.

Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken parlamento seçimlerinin galibi Vetvendosje Hareketi'nin (VV) Başbakan adayı Albin Kurti ve kabinesi 67 "evet" oyuyla yeni hükümeti kurmayı başardı.

Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken parlamento seçimlerinin galibi Vetvendosje Hareketi'nin (VV) Başbakan adayı Albin Kurti ve kabinesi 120 sandalyeli mecliste yapılan güvenoylamasında 67 "evet" 30 "hayır" oyuyla yeni hükümeti kurmayı başardı.

Kosova Meclisi olağanüstü genel kurulunda Kurti Hükümeti'ndeki Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar oylamanın ardından yemin ederek göreve başladı. Kurti hükümetinde 3 Başbakan Yardımcısı ve 14 Bakan bulunuyor.

Kurti'nin ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturduğu yeni kabinedeki isimler ise, "Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Dışişleri ve Diaspora Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Donika Grvalla, Azınlık ile İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi, Maliye Bakanı Hekuran Murati, Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hayrullah Çeku, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Altyapı ve Çevre Bakanı Liburn Aliu, Tarım, Orman ve Kırsal Bakanı Faton Peci, Savunma Bakanı Armend Mehaj, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Xhelal Sveçla, Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Goran Rakiç" oldu.

Kurti Hükümeti'nde yer alan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, yeni hükümette Bölgesel Kalkınma Bakanlığını yürütecek.

Başbakan Albin Kurti milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin alacağı kararların bilime ve kanıtlara dayalı olacağını vurguladı.

Başbakan Kurti, Kosova'nın Avrupa Birliği'nden (AB) başka alternatifi olmadığını vurgulayarak, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde ise önceliğin kayıp kişiler olacağını ifade etti. Ortak değerler ve hedefler paylaştıkları için NATO ile AB'nin parçası olmak yolunda yorulmadan çalışacaklarını kaydeden Kurti, "AB entegrasyonuna giden yol meydan okuyucu bir yol olabilir, ancak Kosova'nın alternatifi yok" dedi.

"Halkıma minnettarım"

Başbakan Kurti, "Düne kadar bir partinin Başbakan adayıydım. Bugün ise Başbakanım. Hiç şüphesiz ki tarihi bir seçim yaşadık. Halkıma minnettarım. Kurumlar, başkalarını ödüllendirmek için değil, hizmet etmek için kurulmaktadır. Kararlarımızı kanıtlara ve bilime dayalı şekilde alacağız. Halk, bilgili ve yetkin insanlar tarafından yönetilmeyi bekliyor. Değişim için işbirliğine ihtiyacımız var. Reformlar için yeni bir çalışma zihniyeti gerekiyor. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacağız. Kosova'yı daha iyi bir ülke yapana kadar pes etmeyeceğiz. Zorluklar büyük olsa da, hedeflerimiz de büyük" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet kuruldu
Son dakika haberi... Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet kuruldu

Sevgililer Günü, Parlamento, Başbakan, Kosova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet kuruldu - Son Dakika


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