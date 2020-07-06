Son dakika haberi: Kosova'da vaka sayılarının 5 katına çıkmasıyla tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Kosova'da vaka sayılarının 5 katına çıkmasıyla tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi

Son dakika güncel haberine göre Kosova'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından, kapsamlı sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren tekrar uygulamaya koyuldu.

Kosova'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından, kapsamlı sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren tekrar uygulamaya koyuldu.

Kosova'da koronavirüse karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı olarak normalleşmesiyle birlikte vaka sayısı bir ayda 5 katına yükseldi. İlk vakanın 13 Mart tarihinde görüldüğü Kosova'da kamu kurumları, okullar, havaalanı, sınırlar yanı sıra AVM'ler ile birçok sektör durdurulmuş ve soğaka çıkma yasağı uygulanmıştı.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 21.00 İLE 05.00 ARASI UYGULANACAK

Kosova'da yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından 1 Haziran tarihi itibariyle hayatın normale dönmesiyle, daha önce 20'nin üzerinde olan günlük vaka sayısı ile ölüm oranlarındaki artış 1 ayda 5 katına çıktı. Kosova'da bugün itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Kosova Başbakan Avdullah Hoti, vaka sayısının en yüksek olduğu şehirler olan, Priştine, Prizren, Ferzovik ve Vıçıtırın'da sokağa çıkma kısıtlamasının bugünden itibaren 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacağını açıkladı.

Koronavirüs, Kosova, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Kosova'da vaka sayılarının 5 katına çıkmasıyla tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika Dünya
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