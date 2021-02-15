Son dakika haberi: Kosova'daki genel seçimde Kendin Karar Al Hareketi zaferini ilan etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Kosova'daki genel seçimde Kendin Karar Al Hareketi zaferini ilan etti

15.02.2021 03:15
Son dakika haberi: Kosova'daki genel seçimde Kendin Karar Al Hareketi zaferini ilan etti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kosova'da 14 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimde oyların 90'ının sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 47,75'ini alan Kendin Karar Al Hareketi (VV) zaferini ilan etti.

Kosova'da 14 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimde oyların 90'ının sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 47,75'ini alan Kendin Karar Al Hareketi (VV) zaferini ilan etti.

Hareketin lideri ve aynı zamanda başbakan adayı Albin Kurti, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, siyasi rakipleri de dahil olmak üzere seçim sürecine katılan herkese adil ve olaysız yarış için teşekkür etti.

İstedikleri değişimi başlatmak için bu geceki büyük zaferin kendilerine fırsat sunduğunu vurgulayan Kurti, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok iş ve görev var, zira ülke çoklu krizde. Önümüzdeki yol uzun. Engeller olacak, hatalar yapacağız, ancak amacımız iyi ve asildir. Ben her zaman size karşı açık olacağım. Kimseden intikam almayacağız. Herkese ve her yerde sorumluluk talep edeceğiz."

Gazetecilerin Sırbistan ile devam eden diyalog sürecine ilişkin bir sorusuna da yanıt veren Kurti, önceliklerinin Sırbistan ile diyalog ekibi kurmak değil adalet ve yeni istihdam alanlarının açılması olduğunu ifade etti.

Kurti'ye basın toplantısında, aynı zamanda ittifak ortağı olan Cumhurbaşkanı Vekili Vyosa Osmani de eşlik etti.

Oyların yüzde 90'ı sayıldı

Öte yandan, Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 90'ının sayımı tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 47,75'ini alan Kendin Karar Al Hareketi ilk sırada bulunurken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 17,34, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,42, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,60 ve Sırp Listesi yüzde 5,08 oy aldı.

Azınlık partileri olduklarından yüzde 5 seçim barajına tabi olmayan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) oyların yüzde 0,73'ünü, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) ise yüzde 0,14'ünü aldı.

Seçime katılımın yüzde 47,08 olduğu, ancak orana posta yoluyla kullanılan ya da diasporadan gelen oyların dahil olmadığı ifade edildi.

Seçimde, 120 üyeli meclise girebilmek için 28 siyasi oluşumun adayları yarıştı.

Kurti ve Kendin Karar Al Partisi, Ekim 2019'da yapılan son genel seçimde de en çok oy alan parti olmuştu.

Sevgililer Günü, Kosova, Pazar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kosova'daki genel seçimde Kendin Karar Al Hareketi zaferini ilan etti - Son Dakika


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